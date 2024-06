San Giuliano, incendio in cantina nella palazzina Aler: 3 intossicati

San Giuliano Milanese (Milano) – Attimi di preoccupazione, ma nessun ferito, in un incendio divampato nelle cantina di una palazzina Aler in via Gorki a San Giuliano Milanese, che è stato presto domato dai Vigili del fuoco.

L'intervento dei vigili del fuoco nella palazzina Aler

Tre persone, i componenti di un nucleo famigliare, sono stati portati in codice verde al pronto soccorso, una a Rozzano e due a Milano, per aver respirato i fumi. I pompieri sono giunti in forze ma non è stato necessario evacuare la palazzina di sei piani. nonostante le fiamme abbiano interessato anche l’androne del palazzo.