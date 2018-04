San Donato Milanese, 8 aprile 2018 - Sono state ultimate solo nella giornata di ieri le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato venerdì sera alla Rykem, azienda di detersivi con sede nella zona industriale di San Donato Milanese.

Nel rogo ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, Pinuccio La Vigna, 49 anni, travolto da una trave crollata dal tetto mentre, con alcuni colleghi, stava estraendo l’attrezzatura per domare le fiamme, all’ingresso del capannone. Sulle cause dell’incendio sono in corso verifiche e accertamenti, sembra tuttavia esclusa la pista dolosa. Secondo gli esperti, il perdurare del rogo sarebbe stato favorito dal fatto che nel magazzino erano stipati diversi materiali, soprattutto plastici, che hanno dato del filo da torcere ai soccorritori. Vicino a materiale chimico erano parcheggiate alcune auto. Non si escude che la scintilla possa essere stata innescata proprio da una vettura.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo e incendio colposo, al momento a carico di ignoti. I rilievi del Cbnr (il nucleo dei vigili del fuoco specializzato in rischi ambientali) avrebbero escluso particolari criticità in seguito all’accaduto. E i vigili del fuoco di tutta Italia sono sconvolti per la morte del collega. Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla Protezione Civile, dalla Regione Lombardia, dalla Prefettura di Milano. Perfino dalla Regione Molise, la terra dove La Vigna era nato. A Pieve Emanuele, nel distaccamento da dove l’altra sera il vigile del fuoco volontario è partito, le bandiere davanti alla caserma sono a mezz’asta.