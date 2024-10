Rumore e traffico in via Milano: "Un caos, vivere qui è impossibile"

Lo hanno detto con una protesta di piazza, "la nuova viabilità non funziona, è un delirio". E ora lo mettono nero su bianco, con una petizione, per chiedere al Comune di Baranzate di fare dietrofront o di trovare soluzioni che possano migliorare la situazione. Sono i residenti della via Milano, via Aquileia e dintorni.

Ad agosto il Comune ha modificato la viabilità del quartiere, istituito il senso unico in via Aquileia, invertito il senso di via Montespluga da Montecassino al controviale di via Milano, "per migliorare la qualità della vita per i residenti facilitando la circolazione nell’ambito dell’attuazione del Piano generale del traffico urbano di Baranzate". Ma nei fatti è andata diversamente. Le foto scattate dai residenti dalle loro finestre e balconi dimostrano che tutti i giorni della settimana, nelle ore di punta, il traffico è aumentato, "code di auto, smog, rumore e poca sicurezza per i pedoni - racconta Antonio Bonariva, uno dei residenti di via Milano - per chi arriva via del Commercio svoltare a sinistra per andare sulla via Milano è diventato pericoloso e la via Monte Spluga che prima era quasi dimenticata adesso è l’unica via d’accesso per chi è diretto a Milano. Non vogliamo andare allo scontro con l’amministrazione comunale, ma avviare un confronto, per individuare delle alternative". Le proteste fatte nelle scorse settimane tuttavia non sono bastate per questo motivo i residenti insieme alla lista civica Insieme per Baranzate che siede tra i banchi della minoranza stanno preparando una petizione. "Era giusto rendere più sicura la via Aquileia con marciapiedi più larghi e una pista ciclabile, considerato che c’è anche una scuola, ma non creando disagi". "L’apertura della nuova bretella verso Ospiate e del sottopasso avevano spostato il traffico dalla via Milano - spiega un residente - adesso con questa modifica stiamo peggio di prima".

Le auto ora sono su via del Commercio formando code. A queste si aggiungono le fila per Milano con tempi dei semafori sufficienti per il transito di poche macchine e attraversamento pericoloso. Infine i cittadini puntano il dito contro la segnaletica stradale poco chiara che, "porta numerosi camion a imboccare erroneamente la via Aquileia, costringendoli poi a manovre improponibili con retromarce pericolose in via Montecassino, o peggio ancora in Via Montespluga - scrive una cittadina -. È importante la sicurezza di tutti i cittadini e quella di queste vie è peggiorata tantissimo. Invito il sindaco a rendersi conto di persona della situazione una mattina tra le 7.50 e le 8.30".