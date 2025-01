Ruba un furgone e scappa all’alt. Inseguito e preso dai carabinieri

Ha rubato un furgone da un’azienda di tour operator, ma non si è accorto che a bordo c’era uno smartphone intestato all’azienda che faceva da localizzatore gps. Così il ladro, un trentaquattrenne italiano, è stato arrestato dai carabinieri per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un breve inseguimento e denunciato per evasione perché sottoposto a un provvedimento restrittivo.

Nel tardo pomeriggio di venerdì, l’uomo ha rubato il mezzo nella sede di una società in viale Cassala e si è allontanato a tutta velocità. Il titolare della ditta ha immediatamente allertato il 112 e spiegato agli operatori della centrale operativa di via Moscova che sul furgone c’era il telefono con funzioni di geolocalizzazione. A quel punto, l’alert è stato inoltrato a tutte le pattuglie del Nucleo Radiomobile che si trovavano nella zona in cui è avvenuto il raid. I militari hanno intercettato il furgone dalle parti di via Monti, proprio a due passi dalla caserma Montebello, ma il conducente in fuga ha ignorato l’alt degli investigatori dell’Arma e ha proseguito la sua corsa verso corso Sempione, prendendo con decisione sull’acceleratore per seminare gli inseguitori in mezzo al traffico cittadino.

La corsa si è interrotta dopo meno di un chilometro: affiancato da una gazzella del pronto intervento e braccato da un’altra auto del Radiomobile, il trentaquattrenne ha deciso di fermarsi. L’uomo è finito in manette, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.