Ruba bottiglie al supermercato. Fermato 34enne

Prima ha cercato di allontanarsi dal supermercato senza pagare alcune bottiglie di alcolici. Poi, scoperto, ha minacciato l’addetto alla sicurezza con un paio di forbici per evitare di essere bloccato. Alla fine, il ladro, un trentaquattrenne di origine marocchina irregolare e con precedenti, è stato arrestato per rapina impropria dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. L’episodio è avvenuto qualche minuti prima delle 19 di venerdì nel punto vendita Esselunga di via Feltre, a due passi da piazza Udine: l’uomo ha prelevato la merce dagli scaffali e ha provato a uscire senza passare dalle casse; un vigilante se n’è accorto e lo ha fermato, per poi dare l’allarme al 112.