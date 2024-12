Roggia piena di pattume. Sos delle “sentinelle“

Ancora una maxi discarica abusiva lungo la strada intercomunale che collega Pieve Emanuele a Cascina Vione e Basiglio. I soliti ignoti hanno abbandonato decine di sacchi di immondizia lungo la strada. In particolar modo la zona più inquinata è quella della curva a gomito che segna il confine tra Pieve Emanuele e Basiglio dove un numero ancora non quantificato di sacchi, ma potrebbero essere oltre cento, è stato gettato in una roggia, un affluente del canale Carlesca. Sono in corso le operazioni per bonificare il corso d’acqua e tutta la zona. E soprattutto sono partite le indagini per cercare di individuare gli autori dell’inquinamento.

Sul posto sono intervenute le sentinelle dell’associazione Parco Sud che avevano segnalato giorni prima una discarica identica davanti ad un cascinale in territorio di Pieve Emanuele.

Nelle ultime settimane sono almeno una decina le nuove discariche spuntate dal nulla nel cuore del parco Sud. "Per noi è una sconfitta perché gli incivili hanno gioco facile. I controlli sono pochi e la maleducazione è tanta. A volte sembra una battaglia persa la nostra ma noi andiamo avanti e speriamo sempre che gli inquinatori vengano sanzionati pesantemente".

Le sentinelle lanciano un appello agli amanti della natura: "Sono aperte le iscrizioni all’associazione Parco Sud - abbiamo bisogno di aiuto, di sostenitori e volontari".

Tutte le informazioni per rispondere all’appello e decidere di dare una mano si trovano sul sito delle sentinelle.

Massimiliano Saggese