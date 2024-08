Rimessa a nuovo Cormano Vecchia. In arrivo la Zona a traffico limitato

Riqualificata nella pavimentazione, illuminata a led e prossima Ztl: Cormano Vecchia, con le sue tre caratteristiche strade dell’antico borgo contadino, è il primo centro storico del territorio cittadino a essere riconsegnato nella sua nuova veste di area di pregio urbanistico. Nei fatti, gli interventi di restyling delle mattonelle e delle piastrelle sono terminati, mentre nella settimana a cavallo tra luglio e agosto è stata prevista la cosiddetta lucidatura del lastricato: poi, nei lampioni a muro sono state sistemate le lampadine a led al posto di quelle al sodio. Insomma, si è concluso il progetto comunale di recupero urbano previsto in via Roma, in via Grandi (l’ultima a terminare) e in via Dall’Occo.

Manca, a questo punto, l’attivazione della Zona a traffico limitato, la prima a Cormano, per proteggere proprio la pavimentazione. Le telecamere sono già state collocate da tempo agli ingressi di via Grandi e di via Roma, che si congiungono in via Dall’Occo. Nelle prossime settimane, il Comune di Cormano concluderà l’iter per la raccolta delle richieste dei residenti di Cormano Vecchia e di quanti vi lavorano, per le esenzioni agli accessi: "È nostra intenzione proporre prima un periodo di sperimentazione della Ztl per le tre strade di Cormano Vecchia nelle ore notturne, per poi attivarla anche di giorno" precisa il sindaco cormanese Luigi Magistro.

Intanto, prosegue la riqualificazione delle altre due zone cittadine programmate nel piano di recupero di queste aree storiche: sono in corso gli interventi di manutenzione e di sostituzione della pavimentazione in via Caduti della Libertà, per Cormano Centro: i primi cantieri sono stati aperti nella zona della rotonda all’incrocio con via Roma. I lavori interesseranno l’arteria arrivando all’ex stazione ferroviaria di Cormano fino a settembre. Infine, sarà la volta del centro storico di Brusuglio, ultima fase cronologica del piano di restyling municipale: in via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni, sarà risistemata tutta la pavimentazione dondolante e ammalorata. Per questi interventi nei centri storici, la spesa è di poco più di un milione e mezzo di euro, interamente sostenuta da finanziamenti regionali e a costo zero per le casse comunali.