Rassegna T-Off. Bando teatrale per 7 spettacoli

Nuovo bando per selezionare sette spettacoli da inserire nella rassegna T_Off del teatro civico Roberto de Silva di Rho. Dopo il successo della prima edizione, la Fondazione Teatro civico Rho in collaborazione con il Comune ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per selezionare proposte artistiche e culturali, dalla musica alla danza, dal teatro alle performance dal vivo, per la rassegna che si svolgerà dal novembre 2024 al maggio 2025. Una vera e propria ‘vetrina metropolitana’ che consentirà a diverse realtà di portare sul palcoscenico del teatro civico le loro produzioni, una rassegna che si affiancherà alla stagione teatrale includendo la città.

"La prima esperienza è andata molto bene – commenta l’assessora al teatro e alla cultura, Valentina Giro –. Le proposte erano valide e il pubblico non è mancato. Confidiamo di poter dare nuovamente voce a realtà del territorio che permettono a tutti di esprimersi in modo artistico. L’inclusione è un tema che ci sta molto a cuore e sappiamo che molte associazioni sono in grado di lanciare idee di grande qualità". La prima edizione ha portato sul palco di piazza Jannacci quattro spettacoli realizzati da associazioni ed enti culturali non profit del Rhodense. Ora con il nuovo bando se ne cercano ben sette. È possibile presentare una sola proposta per ciascun soggetto o gruppo di soggetti. La direzione artistica del teatro farà una graduatoria e selezionerà sette proposte. Per partecipare associazioni ed enti culturali non profit devono avere sede legale o operativa nel Comune di Rho. Per quanto riguarda gli incassi, il 75% dell’importo resterà al soggetto ospite; il 25% sarà versato al teatro a parziale copertura delle spese di apertura. Il costo dei biglietti degli spettacoli sarà concordato tra la Fondazione e i soggetti vincitori. Ro.Ramp.