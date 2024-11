Ragazzo di 21 anni accoltellato nella notte a Milano: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nei pressi dei palazzoni di via Ugo Betti, nel quartiere Lampugnano di Milano. Al momento non sono note le generalità del giovane, né la dinamica dell’accaduto, ma l’allarme è scattato intorno alle 5.15 all’altezza del civico 13.

Sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Appena arrivati sul posto, i soccorritori hanno stabilizzato il ventunenne e lo hanno trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale Niguarda. Sul posto la polizia di Stato sta indagando per definire i contorni dell’aggressione.

Questa è il quarto accoltellamento che si verifica a Milano in pochi giorni. Giovedì sera, nel quartiere Bicocca, due rider sono stati feriti da un gruppo di nordafricani nel tentativo di non farsi rubare le biciclette. Nella notte del 28 ottobre, due giovani di 22 e 33 anni sono stati accoltellati per strada, in due diverse aggressioni, la prima in via Stamira d'Ancona e la seconda in via Pomposa.