Quartiere Isola, arriva la nuova area pedonale: largo a verde e giochi

Milano – Un nuovo spazio urbano sarà riqualificato e restituito ai cittadini e alla natura grazie ad un intervento di rigenerazione e depavimentazione dell’area di sosta tra le vie Pietro Borsieri e Guglielmo Pepe. Si tratta di un ambito finora poco valorizzato dal punto di vista del decoro urbano, sebbene inserito in un contesto dinamico e coinvolto da tempo in un importante processo di riconversione con un incremento significativo di residenti, insediamenti architettonici e frequentatori del quartiere, richiamati dalle tante attività culturali e di intrattenimento.

L’intervento prevede la riqualificazione e la posa di arredi urbani dell’area di sosta all’intersezione tra via Borsieri e via Pepe, che si declina nell’inserimento di verde e attrezzature per la pratica sportiva all’interno di quello che si configura come un vero e proprio playground, assegnato con una sponsorizzazione tecnica, a seguito di un bando, a Visa Europe. Per dar vita ad un’ulteriore area fruibile e aumentare la sicurezza dello spazio urbano, l’intervento prevede in successivi step anche la pedonalizzazione di un tratto di via Guglielmo Pepe (compreso tra via Borsieri e via Carmagnola).

Nel dettaglio, rispondendo alle esigenze emerse dal Municipio, dalle associazioni e dai comitati di quartiere, l’area è stata suddivisa in porzioni distinte: area gioco, area di passaggio, area fitness, area verde per l’esistente parcheggio di via Pepe/Borsieri. Ampio spazio è stato dedicato al verde, con alberi (meli), centinaia di arbusti, siepi rustiche e migliaia di bulbi di piccoli fiori, selezionati per attirare gli insetti impollinatori: queste parti saranno rese inaccessibili all’utenza proprio per preservare la biodiversità e la naturalità, creando così un piccolo polmone verde.

Per la realizzazione di questi interventi è stata prevista una massiccia depavimentazione e la predisposizione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile nel rispetto delle linee d’intervento già eseguite dal Comune in altre zone (in via Guido da Velate, via Pacini, via Toce, piazza Imperatore Tito e viale Cermenate) e, dove è stato possibile, si è optato per pavimentazioni traspiranti. Per l’arena sportiva si è utilizzato un manto di gomma ricomposta, parzialmente riciclata.