Prosegue l’iter per la nuova piscina. Presentato il progetto definitivo

Prosegue l’iter tecnico-burocratico per la costruzione, attraverso una partnership pubblico-privato, di una nuova piscina nell’area dell’ex maneggio di via Risorgimento. Con una delibera dei giorni scorsi, la Giunta ha preso atto del progetto definitivo presentato dall’operatore economico (un raggruppamento temporaneo d’imprese) che si è aggiudicato la gara per la realizzazione dell’opera. Ora si potrà procedere con la stipula del contratto di leasing, l’avvio delle operazioni di esproprio e l’allestimento del cantiere.

"Con la presa d’atto del progetto definitivo presentato in sede di gara e la sua condivisione con la curatela di Genia - conferma il sindaco Marco Segala -, potremo procedere con l’esproprio dell’ex maneggio quale zona che ospiterà la nuova struttura. Abbiamo già stanziato a bilancio le risorse necessarie, circa 300.000 euro, per ottenere la disponibilità dell’area, sulla quale si effettueranno i lavori". "Siamo particolarmente soddisfatti – prosegue il primo cittadino - di come stia andando spedita una procedura amministrativa così complessa e articolata. Anche dal punto di vista del cronoprogramma, possiamo dire di essere in linea con quanto ci eravamo prefissi: il 2026 sarà l’anno in cui vedrà la luce il centro natatorio. Una struttura moderna e innovativa, attesa ormai da decenni, dove praticare il nuoto, ma anche ritrovarsi e passare il tempo libero".

Il futuro impianto sportivo andrà ad occupare 13.200 metri quadrati su una superficie complessiva di 33mila metri quadrati. All’interno della struttura sono previste tre vasche: una da 25metri e 8 corsie; una per i corsi di aquagym e idrobike, e una di apprendimento. Anche l’area esterna verrà riqualificata. All’aperto vedrà infatti la luce una vasca da 25 metri e 4 corsie, unita ad una zona relax con idromassaggio; ci saranno inoltre un’area dedicata al divertimento dei più piccoli, una zona solarium con ombrelloni e la possibilità di usufruire di un chiosco durante il periodo estivo. L’impianto resterà in funzione 355 giorni all’anno, con attività anche per i diversamente abili e le scolaresche.

Secondo un sondaggio tra i cittadini, la costruzione della nuova piscina è fra le opere più attese dai sangiulianesi.