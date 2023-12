Progetto Cologno Sicura:: "Turni notturni efficaci e utili"

È un bilancio positivo quello che ha visto impegnata la polizia locale nei turni notturni del mese di dicembre, grazie a un finanziamento della Regione. I ghisa sono stati impegnati fino alle 2 nei controlli di polizia stradale, nel presidio dei luoghi sensibili, di attività commerciali e di punti di aggregazione, già oggetto di esposti e segnalazioni per schiamazzi ed episodi di microcriminalità. "Il progetto Cologno Sicura, grazie ai fondi regionali di cui abbiamo beneficiato (dietro solo il Comune di Milano), ha prodotto nel mese di dicembre ottimi risultati per i controlli dei parchi e del territorio più in generale e del contrasto alle inadempienze normative di natura commerciale – ha commentato l’assessore Alessandro Del Corno –. Sono state impiegate sul territorio ingenti risorse umane soprattutto nelle fasce tardo pomeridiane e notturne".

Quasi 400 veicoli sono stati controllati e 300 automobilisti sottoposti all’etilometro, risultato positivo per 12 persone. Dieci le patenti ritirate, 90 i verbali effettuati per violazioni al codice della strada, 9 i mezzi sottoposti a fermo o a sequestro. Infine, durante i pattugliamenti straordinari, la polizia locale ha elevato anche oltre 18mila euro di sanzioni amministrative e ha sequestrato 13,5 chilogrammi di prodotti alimentari e 250 bevande che non rispettavano la normativa. La.La.