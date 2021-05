Milano - "Come Expo è stato l'avvio di una stagione virtuosa per Milano, dobbiamo pensare, uscendo dalla pandemia, ad un altro evento, le Olimpiadi 2026, come punto di arrivo. E dovranno emergere la voglia di farcela e lavorare insieme e, ogni volta che le istituzioni lo fanno, le cose vanno bene". Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo discorso in occasione della cerimonia di intitolazione delle prime vie e piazze dell'area Milano Innovation District, nell' Area Expo (piazza Expo 2015, via Rita Levi Montalcini e via Decumano).

Sala: bisogna avere forza di ricominciare da capo

"Questa giornata per me ha un duplice significato, è la festa dei lavoratori e poi mi riporta all'inaugurazione di Expo sei anni fa - ha aggiunto -. Sembrava impossibile aprire invece ce l'abbiamo fatta perché ci abbiamo messo tanto lavoro e dedizione e questi valori verranno rimessi in Mind e nello sviluppo di questa area. Gli obiettivi sono gli stessi, si lavorerà sulla reputazione di Milano, la creazione di posti di lavoro, la sostenibilità, da qua bisogna ripartire".

"Festeggiare i lavoratori e il lavoro oggi è complesso - ha ammesso il primo cittadino -. A Milano vediamo che l'occupazione dopo l'enorme crescita degli ultimi cinque anni è tornata ai livelli del 2014. Bisogna avere la forza di ricominciare da capo. Il lavoro, come dice la nostra Costituzione e come sentiamo noi, è il centro di tutto. Anche ricordando lo spirito di Rita Levi Montalcini, l'idea di mettere insieme un approccio scientifico e umanistico, noi questi risultati li raggiungeremo per il bene di chi ha bisogno, c'è molta gente che ha un estremo bisogno di lavorare. Il mio cuore, la mia attenzione, la mia azione politica, andrà verso chi è più in difficoltà. Á nostro dovere fare tutto il possibile perché chi è più in difficoltà trovi una nuova chance in questa grande città, questa grande regione e questo grande Paese".

Casellati: Montalcini simbolo forza e coraggio

La presidente del Senato Elisabetta Casellati, presente alla cerimonia, ha ricordato che "sono le donne che si sono caricate sulle spalle il peso maggiore del lockdown, dividendosi tra lavoro, figli, famiglia, scuole chiuse e cura della casa. Sono le tante donne impiegate in comparti essenziali della nostra economia, come il turismo, la ristorazione o i servizi alla persona. Quelle che piu' stanno pagando il costo della crisi in termini occupazionali e di reddito. Ma non si sono arrese, anzi, hanno dimostrato una grande capacità di reinventarsi".

In merito all'intitolazione delle vie, la seconda carica dello Stato ha precisato: "E allora, ricordare l'impegno scientifico e sociale di Rita Levi Montalcini diventa occasione per riconoscere che il coraggio, le capacità e la forza delle donne possono davvero rinnovare la nazione ed essere il potente motore del 'Sistema Italia', perché hanno idealità e pragmatismo, hanno una innata capacità di cogliere gli aspetti nascosti della realtà e dei problemi, di scendere nell'analisi oltre il pelo dell'acqua. Non voglio generalizzare, ovvero rifugiarmi in luoghi comuni, ma queste caratteristiche dipendono dalla poliedricità del ruolo che la donna ha assunto nella societa'", ha continuato.

Fontana: dobbiamo ripensare il futuro

"Le città che hanno avuto tanto successo in passato devono ripensarsi nel prossimo futuro. Questa è una realtà che guarda all'innovazione e mai come in questo momento il Paese ha la forza e volontà di organizzare e determinare il proprio futuro. Il punto da cui non si può prescindere sono proprio innovazione e ricerca che sono ormai parte di tutti i settori della nostra vita. Abbiamo bisogno di dedicare più risorse a ricerca e innovazione. La Lombardia è la regione che più investe in questo ambito. Non basta, dobbiamo mettere più determinazione e più risorse e far diventare un'esperienza comune questa collaborazione tra pubblico e privato" ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, questa mattina nel corso della cerimonia di inaugurazione di intitolazione.