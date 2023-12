Presepe vivente, mercatini e giro in carrozza

Un Babbo Natale gigante illuminato nella piazza Maggiore, cuore del centro storico, le tradizionali casette di legno dei mercatini, un enorme braciere sempre acceso e un calendario fitto di iniziative, è partita la kermesse "Inzago sotto l’albero" edizione 2023. Programma ricco, realizzato da Comune, Pro loco e associazioni, per far compagnia agli inzaghesi nel corso del periodo delle feste. Eventi, ritrovi, musica e cultura: fra le iniziative una mostra collettiva dei pittori inzaghesi, fra loro l’artista di fama internazionale Mario Paschetta, a tema "Ambiente e paesaggio", inaugurata negli spazi al pianterreno del municipio e visitabile per tutto il periodo natalizio. Qualche appuntamento vicino. Oggi sarà in funzione per tutto il giorno il trenino di Natale, e dalle 16.30 in piazza si terrà un concerto natalizio dal titolo "Lad-y snow". Domani una giornata a tutta festa: mercatini aperti in piazze, stand e bancarelle natalizie lungo il Naviglio Martesana, sempre in movimento il trenino natalizio e, in piazza, appuntamento con i Bonora Brothers per la personalizzazione di biglietti natalizi. Il 13 dicembre dalle 19 ritrovo al centro De Andrè per il servizio civile Day, il 14 dalle 19.30 il Natale benefico dell’associazione “Le ali dell’Allodola”.

Ancora festa e brindisi venerdì 15 alle 16.30 per il tradizionale scambio di auguri alla Fondazione Marchesi. Il 16 e 17 dicembre scambio di auguri con l’amministrazione comunale, sabato alle 11; nel pomeriggio di sabato la possibilità di un giro in carrozza con merenda e una caldarrostata a scopo benefico; musica in piazza sino a sera, e, dalle 21, l’appuntamento al Teatro Il Giglio per il saggio natalizio degli alunni della New Stile Dance, sulle note dello "Schiaccianoci". Fra gli eventi della domenica un Presepe vivente itinerante. Monica Autunno