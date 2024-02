Presa coppia di pusher: lei in cella, lui denunciato

Lei incensurata e quindi insospettabile, lui sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento per reati di droga. Gestivano insieme lo spaccio di cocaina e hashish e avevano come base i loro appartamenti, nelle case popolari di via Turati a Bollate. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri della tenenza: per lei, 48 anni, nullafacente è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lui è stato denunciato in stato di libertà.

I carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti nel quartiere di via Turati, noto per situazioni di degrado e illegalità, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due. A casa della donna hanno trovato due panetti di hashish per un peso complessivo di 147 grammi, 12 dosi di cocaina per un peso complessivo di 4.5 grammi, un bilancino di precisione con materiale vario per il confezionamento. La donna nascondeva anche un’agenda con nominativi, numeri di telefono e cifre riconducibili all’attività di spaccio. A casa dell’uomo sono stati invece rinvenute 5 dosi di cocaina, la somma contante di 4.940 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e altri strumenti. Il materiale (nella foto) è stato sequestrato. La donna si trova in camera di sicurezza in attesa di essere giudicata con rito direttissimo. Ro.Ramp.