Premio alla maestra Cribiori. Riconoscimento dal Senato col Testimone del Volontariato

Riconoscimenti e ringraziamenti, nel corso della sua carriera e della vita dedicata agli altri, la maestra di danza Patrizia Cribiori ne ha ricevuti tanti. Ma continua a sostenere che il premio più grande è la ricchezza di cui il suo cuore si riempie quando vede i sorrisi e gli occhi felici dei suoi alunni. Cribiori è stata premiata in Senato con il Testimone del Volontariato Italia, un riconoscimento importante assegnato a chi guarda al prossimo, alle fragilità, ai bisogni, senza tirarsi indietro. Patrizia lo fa anche in modo creativo: da quasi dieci anni la sua associazione "Ugualmente Artisti", partita con una manciata di iscritti curiosi e arrivata ora a contare decine di partecipanti, abbatte le barriere e, tramite canto, teatro e danza, consente a bambini e ragazzi con disabilità di esprimersi su palchi e piazze di tutta Italia.

"Ugualmente Artisti – si legge nel riconoscimento assegnato alla maestra di danza – celebra la voglia di vivere, di divertirsi, di allontanarsi dagli schemi. Un’esperienza di grandissimo valore". "Ho vissuto un momento magico in Senato – commenta ancora emozionata Cribiori –, un attestato sentito e condiviso con tutte le ragazze e ragazzi del gruppo. Un grazie particolare al giovanissimo Frank Tognetti – il primo allievo della maestra, co-fondatore del gruppo, ormai colonna portante dell’associazione e bravissimo ed espressivo ballerino, ndr – per essere sempre al mio fianco con la sua forza, energia, ironia. Come dice Frank, non è così scontato dedicare tempo agli altri. Io continuerò a farlo, portando sempre passione ed energia. Il tempo che si dona, è un regalo per se stessi e per gli altri". "Ugualmente Artisti – conclude la maestra – utilizza la danza, il canto, la musica per accogliere in sintonia ed empatia tutte le abilità e risorse. Insegnanti preparate utilizzano la loro professionalità per costruire lezioni entusiasmanti creando una magia travolgente, prendendoci cura di noi stessi e degli altri".

Francesca Grillo