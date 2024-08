Premio al video degli studenti del liceo Volta

“Elementi al limite” realizzato dalla classe 4°D del liceo scientifico Alessandro Volta di Milano è uno dei tre video vincitori (tra i 35 in gara) del concorso “Materia Viva, a scuola di Raee”, l’iniziativa gratuita e aperta a tutti gli istituti secondari di primo e secondo grado italiani nata per sensibilizzare ragazzi e ragazze sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I giovani creativi sono stati premiati lo scorso 26 luglio al Giffoni Film Festival dalla giuria composta dal consorzio Erion Weee e Giffoni Innovation Hub, che ha deciso di assegnare il riconoscimento a “Elementi al limite” "per aver saputo esprimere il ruolo cruciale delle materie prime e per aver ribadito che i Raee sono da considerarsi risorse e non solo rifiuti". Agli studenti era stato richiesto di visionare e discutere il docufilm “Materia Viva”e, successivamente, di realizzare un video originale seguendo questa traccia: "Nel 2085 la Terra ha esaurito la maggior parte delle risorse e delle componenti fondamentali per produrre le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Se poteste tornare indietro nel tempo, al 2023, cosa direste a tutti i cittadini?". Nel lavoro dei ragazzi del Volta, i giovani di oggi ricevono un messaggio allarmato dai coetanei del futuro, invitandoli a non cambiare i device ogni due anni e a depositare le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui ci si vuole disfare nelle isole ecologiche.

Hanno partecipato al contest creativo più di 1.200 studenti e studentesse di 61 classi provenienti da 40 istituti secondari di primo e secondo grado distribuiti in 16 regioni italiane. Gli altri premiati sono gli studenti dell’Itts Alessandro Volta di Tivoli (Roma) e dell’Istituto Comprensivo “Ospedaletto” di Coriano (Rimini).