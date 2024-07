Milano, poliziotti assaliti da un giovane armato di machete: il sospetto della guerra tra gang

Due poliziotti sono stati aggrediti da un giovane salvadoregno di 24 anni armato di machete mentre stavano cercando di sedare una violenta lite tra lui e un connazionale di 43 anni.

Tutto è avvenuto lunedì sera in via Costantino Baroni, alla periferia di Milano. La Volante della polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione. All’arrivo, hanno trovato il giovane con in mano la lama di 40 centimetri e il quarantatreenne ferito a un braccio. Nel tentativo di disarmarlo, il ventiquattrenne ha provato ad aggredire anche loro.

Alla fine sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo con l’accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni ai poliziotti. L’uomo ferito ha avuto una prognosi di 30 giorni. Gli agenti stanno cercando di capire se la lite sia maturata nell’ambito di rivalità tra gang di sudamericani.