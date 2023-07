Pogliano Milanese, incidente tra moto e auto sul Sempione: muore una 42enne

Pogliano Milano (Milano), 29 luglio 2023 - Incidente stradale mortale, questa mattina, sulla statale del Sempione, all'altezza di Pogliano Milanese. E' successo poco dopo le nove e trenta, la vittima è una donna di 42 anni residente a Parabiago.

Secondo quando ricostruito dalla polizia locale del comando unico Pogliano-Nerviano, la donna era in sella alla sua moto e andava in direzione di Rho quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con una macchina di grossa cilindrata che proveniva dalla direzione opposta.

L'impatto è stato violento, la donna è sbalzata a diversi metri distanza. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l'elisoccorso, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Ma purtroppo i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso della donna. Illeso ma sotto choc il conducente dell'auto che è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

L'uomo potrebbe essere denunciato per omicidio stradale. Per consentire agli agenti di fare i rilievi del caso, il tratto della statale dal confine con Nerviano alla via Lainate, è stato chiuso al traffico per tutta la mattinata. Sulla statale si sono create lunghe code, ma anche sulle strade urbane alternative.