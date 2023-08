Più corse per i pendolari Il Covid al capolinea Riattivata la linea S12 Melegnano-Bovisa

di Alessandra Zanardi

Con le prime corse nella giornata di ieri, è tornata in funzione, nella tratta fra Melegnano e Milano-Bovisa, la linea ferroviaria S12, gestita da Trenord. Nata nel settembre 2016, era stata sospesa nei primi mesi del 2020, durante la pandemia da Covid, e per oltre tre anni è rimasta nel limbo, nonostante appelli e raccolte di firme. Ora finalmente si volta pagina.

A tenere a battesimo il ripristinato servizio, in mattinata alla stazione di Melegnano, c’era un ampio parterre di politici: l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente e l’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo, insieme ai sindaci Vito Bellomo (Melegnano), Marco Segala (San Giuliano) e Francesco Squeri (San Donato). Unanime la soddisfazione per il ritorno di una linea suburbana che, pensata come un potenziamento della S1 Saronno-Lodi, va a servire un territorio con un alto tasso di pendolarismo. "Un impegno concreto, un risultato importante - ha commentato Lucente -: la riattivazione della S12 Melegnano-Milano porterà benefici a tutto il Sud Est Milanese, un territorio che sul fronte della mobilità è stato a lungo dimenticato". "Un servizio che contribuirà anche a valorizzare Melegnano come polo di aggregazione e contesto culturale", ha detto il sindaco della città, Vito Bellomo. Secondo il sindaco di San Giuliano Marco Segala il ripristinato servizio "è un segnale importante, di attenzione al territorio, in linea con le esigenze dei pendolari e gli appelli lanciati a più riprese in questi anni". "Sono convinto che il trasporto su rotaia rappresenti la mobilità del futuro", ha aggiunto il sindaco di San Donato Francesco Squeri, mentre l’onorevole Fabio Raimondo ha rimarcato l’importanza di un dialogo costante fra Rfi e Trenord.

Le corse della S12 attualmente in servizio sono 8, 4 di andata e 4 di ritorno. Dalla stazione di Milano-Bovisa i treni partono alle 6.21, 9.21, 13.21 e 16.21, mentre dallo scalo di Melegnano le partenze avvengono alle 7.53, 10.53, 14.53 e 17.53. Tutti i treni effettuano le fermate intermedie di San Giuliano Milanese, Borgolombardo, San Donato Milanese, Milano Rogoredo, Milano Porta Vittoria, Milano Dateo, Milano Porta Venezia, Milano Repubblica, Passante Milano Porta Garibaldi, Milano Lancetti. "Da gennaio 2024 – ha annunciato l’assessore regionale – ci sarà un incremento del servizio con ulteriori 4 corse di andata e 4 di ritorno, e l’arrivo dei treni fino a Cormano".

"Sicuramente userò questa linea per raggiungere il posto di lavoro, a Rogoredo – dice un cittadino, Ascher Caduciu -. In quella zona non c’è poca disponibilità di parcheggio, dunque non conviene muoversi in auto". "Personalmente non utilizzo quella linea, ma tutto ciò che va nel segno di un potenziamento dei mezzi pubblici, e di un maggiore rispetto dell’ambiente, è di certo positivo", fa eco Emilio Dedè. "Il riattivato servizio migliorerà la quotidianità di tanti cittadini, studenti e lavoratori", conclude Daniela Pilloni, consigliere comunale a Dresano e presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia.