Pippi, il pupazzetto della nanna perso da una bimba a Milano: trovato il gemello. E la piccola torna a sorridere

Milano, 14 agosto 2023 – Lieto fine per Pippi. Il pupazzetto a forma di pecorella che era stato perso una settimana fa da una bambina, in zona Foro Bonaparte a Milano, è tornato a casa. O meglio, è tornato un suo gemello che è comunque riuscito a regalare di nuovo il sorriso alla piccola che ne sentiva la mancanza.

La notizia arriva da Andrea Cherchi, giornalista e fotografo, fondatore della pagina Facebook ‘Semplicemente Milano’. Proprio lui, qualche giorno fa, aveva postato sui suoi profili social la fotografia di Pippi condividendo l’appello dei genitori della bimba che non trovava più il suo piccolo peluche della nanna.

L’appello social

"Non esiste niente al mondo che sia solo materia. E Pippi non è solo un peluche. Pippi protegge il suo bimbo dagli incubi. Quando Pippi viene abbracciato, i mostri scompaiono. Pippi aiuta a realizzare i sogni e a rendere le notti più buie un po’ meno lunghe. E Pippi, sì, senza il suo bimbo si sente solo materia. La sua missione in questo mondo rischia di non concludersi. In quel di Milano (Foro Bonaparte), Pippi e il suo bimbo si stanno cercando. Li aiutiamo?”, aveva scritto Cherchi chiedendo una mano a tutti i cittadini, lo scorso 6 agosto.

Molti utenti avevano condiviso il suo post e tanti altri avevano commentato dicendo che si sarebbero dati da fare. Qualcuno aveva addirittura raccontato di aver vissuto un’esperienza simile. “So cosa vuol dire, noi siamo persi senza Dumbo”, aveva rivelato Sire. Seguito da Margie: “In memoria del mio amato Floppy, condivido”. E c’è stato anche chi, come Linda, ha fatto di più: “Ho cercato su Amazon un pupazzo uguale, ma non l’ho trovato”.

Lieto fine

Dopo giorni di silenzio (e di ricerche), oggi, è arrivata la lieta notizia, sempre condivisa sui social da Cherchi: “C’è stata una vera cordata di solidarietà. Sebbene il vero Pippi non sia stato trovato, è saltato fuori un suo gemello che, come mi ha scritto la mamma, ha riempito di gioia la bambina. La mamma ringrazia davvero tutti”.

Felicità ed emozione anche per gli utenti del web. “Spesso sono i piccoli gesti che fanno la differenza”, ha scritto Laura. Seguita da Marina: “I miracoli del web” e Monica: “Sono molto contenta che Pippi torni a fare compagnia alla sua piccola amica. W le persone di buon cuore”. E ancora, Marilù: “Che bello. Conosco la disperazione di quella bimba, anch'io persi io mio orsacchiotto e lo ricordo ancora, come se fosse ieri, avevo tre anni, ho provato un dispiacere immenso”. Poi, Julia: “La mia nipotina da piccola aveva perso la sua copertina Linus al parco delle Cornelle e si é mobilitato l'intero parco a cercarla dopo aver fatto l'annuncio con l'autoparlante. Non saremmo ripartite senza perché non riusciva ad addormentarsi senza”. Infine, Annalisa: “Queste sono le belle notizie che fanno bene al cuore”. Come darle torto? In fondo, chi non ha avuto un suo ‘Pippi’ da bambino?