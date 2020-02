Milano, 1 febbraio 2020 - Il giardino adiacente alla Casa degli Artisti in via Tommaso da Cazzaniga, riaperta da oggi al pubblico, è stato intitolato all'artista Pippa Bacca, assassinata brutalmente nel 2008 durante un viaggio in Turchia, durante la performance itinerante "Spose in Viaggio", a 36 anni. La cerimonia ha avuto inizio con un tributo musicale da parte della Banda degli Ottoni. Presente l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno e la madre di Pippa Bacca, Elena Manzoni, che hanno insieme hanno scoperto la targa dedicata all'artista.

"Da oggi il giardino porta il nome di un'artista di cui ricordiamo la tragica morte", ha detto Del Corno. "La cerimonia, pur nel rispetto del dolore, ha un senso di festa perché queste cose non accadano più in nessuna parte del mondo", ha aggiunto. Ha preso poi la parola Elena Manzoni: "Io credo che Pippa che di sicuro ora è qua, nascosta dietro qualche cespuglio, oggi sia contenta. Lei amava Milano e amava Garibaldi. Da qui continuerà a mandare il suo messaggio, soprattutto alle donne in quanto, madri, femmine, che credono in se stesse".

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni, la consigliera comunale Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità, e Paola Bocci, consigliere regionale della Lombardia. La Casa degli Artisti ha inoltre deciso di raddoppiare il tributo del Municipio a Pippa Bacca, dedicandole il primo progetto espositivo: dal 4 al 13 febbraio 2020 saranno presentate alcune sue opere, con il titolo "Pippa Bacca | Sempreverde", da una parte sottolineando la connessione con il giardino e dall'altra restituendo all'artista il colore che le fu proprio e che più spesso utilizzava: il verde.

