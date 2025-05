Piazza Roma: finiti i lavori, "la rinascita del centro"

La nuova pavimentazione pronta, gli alberi sono piantati, i nuovi arredi in arrivo: è pronta al vernissage la "nuova" piazza Roma, cuore del vecchio nucleo. Sarà "battezzata" nel secondo fine settimana di maggio, con alcuni spettacoli in occasione della tradizionale festa di primavera della Madonna di Rezzano. Intorno alla piazza cantieri edili in movimento in due vecchie corti: "La rinascita del nostro centro storico inizia a prendere forma". Erano iniziati in pieno inverno i lavori di restyiling della piazza del paese, uno dei progetti di punta dell’amministrazione comunale di Franco De Gregorio. Prima dei lavori i rendering, che avevano mostrato ai cittadini quello che sarebbe stato il risultato finale: un grande e ampio spazio vuoto di colore chiaro, alberature ai margini, panchine circolari, elementi di arredo.

"I lavori si sono conclusi - spiega il sindaco - . Non faremo tagli di nastro che non sono nel nostro stile. L’inaugurazione sarà uno spettacolo per bambini, seguito dalle iniziative di maggio per la Festa di Rezzano". La recinzione protegge ancora gli ultimi ritocchi di cantiere. Manca lo stemma del Comune, che da progetto sarà riprodotto al centro della piazza, "è stato commissionato per tempo, ma probabilmente arriverà un po’ più avanti". All’avvio del restyling la decisione di traslocare a tempo indeterminato il mercato del sabato, che ormai da quasi due mesi si tiene in altra zona, vicino al municipio. Lavori in corso dunque nel cuore del paese, e non solo per la piazza. A ridosso del nuovo slargo anche un cantiere di ristrutturazione di una vecchia corte, "dovrebbe terminare a breve". Se si aggiungono i lavori ormai vicini nella Corte dell’Orto da un anno venduta a un operatore immobiliare, segnali di vita importanti per un centro storico da molti anni in stallo: "È ciò che ci auguriamo - dice ancora il sindaco - . Il Comune ha bisogno di ripartire". M.A.