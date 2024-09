Piazza Gobetti dopo i lavori: "Ancora spaccio e bivacchi. Ma più controlli e pulizia"

Si sa, le zone vicino alle stazioni non brillano per pulizia e sicurezza. Non fa eccezione piazza Gobetti, un rettangolo tutto alberi e panchine a pochi passi dalla fermata di Lambrate, in un quartiere periferico e multietnico. Oggetto di frequenti lamentele - tra bivacchi, sporcizia, pestaggi, spaccio e abuso di alcol - l’area è stata sottoposta a un’opera di riqualificazione, con l’obiettivo di renderla più vivibile per i residenti. È stata potenziata l’illuminazione, sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali, sono stati organizzati eventi e mercatini, "ma è cambiato ben poco", racconta Francesca Lodati, che abita in zona. "Dopo una certa ora è rischioso passeggiare con i bambini". Dello stesso parere Daniele Danelli, che gestisce uno storico panificio ai margini della piazza: "Rimane un problema di spaccio e quelli che bevono a volte finiscono per lanciarsi le bottiglie". Ma altri residenti percepiscono un miglioramento. "Prima avevo paura", racconta Shajib Abdul, il fioraio della piazza. "Dopo i lavori, invece, è sempre pulita, più illuminata e tenuta sotto controllo dalla polizia".

