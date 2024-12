Piazza Garibaldi zona sud: fondi e ok al cantiere

Mai così tanti cantieri aperti negli ultimi 15 anni per il restyling cittadino, in arrivo ancora un cantiere che mette mano all’ultimo angolo di piazza Garibaldi, crocevia con via Verdi, via Veneto e i ponti dei corsi fluviali del fiume Adda e canale Muzza. C’è il via libero al progetto esecutivo per la riqualificazione della zona sud di piazza Garibaldi, ultimo tassello per chiudere il quadro generale sulla rigenerazione di piazza Garibaldi e di via Vittorio Veneto. Resta poi da mettere mano ai lavori di riqualificazione in piazza Cavour, intervento previsto nell’attuale progetto per il cambiamento del centro storico, ma messo in standby in attesa di finanziamenti.

I fondi pari a 300mila euro per la messa in opera di quest’ultimo progetto aggiuntivo di piazza Garibaldi sono stati messi a disposizione grazie all’avanzo di bilancio comunale. Il via al cantiere è previsto per il mese di maggio, al termine dei lavori in corso nella stessa piazza Garibaldi, è questo l’obiettivo sulle tempistiche comunicate dal Comune. Buone notizie inoltre per l’arrivo di nuovi posti auto in risposta alla richiesta di parcheggi per il centro città. Al via i lavori per l’ampliamento dello spazio sosta a ridosso del cimitero cittadino che passerà da 40 a 80 posti auto. Pronta, poi, la proroga fino a luglio 2025 per l’utilizzo del parcheggio provvisorio in via Mazzini, terreno privato per cui sono in atto trattative, fanno sapere dal Comune, per acquisirlo a uso pubblico in via definitiva.

Stefano Dati