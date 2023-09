Piazza d’armi di Baggio, Milano: termine offerte slitta a fine ottobre

Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la Piazza d’Armi di Baggio slitta. Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze, informa che, "in considerazione dell’interesse che il mercato continua a mostrare e nell’ottica di garantire la massima partecipazione alla procedura e il più ampio accesso alle informazioni relative all’operazione, è stato prorogato al 31 ottobre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relativo al Progetto Virgilio. Gli investitori interessati a manifestare interesse potranno richiedere informazioni all’indirizzo e-mail [email protected]". Stiamo parlando del recupero e della valorizzazione di un asset di 388.000 mq di proprietà del Comparto 8 quater del Fondo i3-Sviluppo Italia, gestito da Invimit. Il progetto prevede lo sviluppo di 135.000 mq di superficie lorda edificabile e la realizzazione di un grande parco urbano, che si estenderà sul 75% dell’area.