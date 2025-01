Personale per le pulizie. Assistenti nel marketing

Addetto pulizie, 1 posto. Requisiti: preferibile pregressa esperienza nella mansione, patente B, automuniti. Mansione: attività di pulizia abitazioni, condomini, uffici e studi in zona Almè - Bergamo con flessibilità oraria. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Almè. Candidatura: autocandidatura dal sito internet offertelavoro.provincia.bergamo.it

Addetto marketing assistant, 1 posto. Requisiti: esperienza minima di 3 anni; ottima padronanza di Adobe Creative Suite. Conoscenza delle tecniche di prestampa e formati grafici per stampa offset e digitale. Titolo di studio, conoscenza inglese. Mansione: assistere il marketing coordinator, creazione di materiali grafici per supporti digitali e cartacei, preparazione dei file esecutivi per la stampa e controllo qualità. Supportare nella gestione dei contenuti sui social media, gestire le relazioni con i fornitori. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Ranica. Candidature: autocandidatura dal sito internet offertelavoro.provincia.bergamo.it