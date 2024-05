Personale da assumere alla Rsa. In campo per un posto di lavoro

Va in archivio con 139 partecipanti e 56 colloqui il primo “recruiting day” promosso per reclutare personale da inserire nella nuova Rsa di San Giuliano, che sarà pronta in autunno. L’evento era organizzato dal gruppo Gheron (gestore della Rsa), il Comune di San Giuliano e Afol Metropolitana.

I numeri dimostrano l’interesse verso la nuova struttura, percepita anche come un bacino occupazionale, oltre che un servizio per gli anziani e le loro famiglie.

Dei 139 partecipanti all’incontro, 35 erano under 35 e il 70% residente a San Giuliano. Gheron ha proceduto ad effettuare 56 colloqui. Come profili professionali si cercano, in particolare, Asa e Oss, infermieri, fisioterapisti ed educatori, ma anche manutentori, addetti alle pulizie, aiuto cuoco e amministrativi. Si attingerà di preferenza alle persone che risiedono a San Giuliano, o nel Sud Milano.

Visto il successo del primo, il 13 giugno si svolgerà un secondo “recruiting day”, per intercettare ulteriori persone interessate a lavorare nella Rsa di via Gorky.

Una struttura della quale il Comune di San Giuliano, con l’assessore Alfio Catania, sta seguendo con attenzione l’iter di realizzazione, convinto che si tratti di un’opportunità, sotto molteplici aspetti, per l’intero Sud Milano.

