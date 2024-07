Pero, cade dopo malore mentre si allena nella palestra di roccia: grave ragazza di 20 anni

Pero (Milano), 3 luglio 2024 – Dramma a Pero, nel Milanese. Una ragazza di 20 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta ieri sera nella palestra di roccia 'Urban Wall' in via Gramsci. L’allarme è scattato martedì 2 luglio intorno alle 22.30. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), la caduta sarebbe stata provocata da un malore durante l'allenamento. In base alle prime informazioni la giovane atleta non ha riportato traumi evidenti. Dopo i soccorsi dei sanitari (giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica), la giovane è stata portata in codice rosso in terapia intensiva al Niguarda di Milano.