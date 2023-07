"Perdite milionarie a Milano: l'hotel Domenichino colpito dal nubifragio"

A fare le spese del nubifragio di martedì notte anche l’hotel Domenichino, in zona vecchia Fiera. L’albero è precitato sulla parte esterna, oggetto di recente restyling, e si è infilato poi nell’ingresso della struttura ricettiva, sfondandola come un ariete. "La facciata è rovinata, anche se era stata appena ristrutturata col bonus. Sono danneggiati i cristalli, diversi davanzali delle finestre, l’intonaco, piegati i pluviali. L’albero ha distrutto anche l’insegna dell’albergo, la pensilina e la porta automatica dell’ingresso. Il danno è presumibilmente nell’ordine di centinaia di migliaia di euro" allarga le braccia Walter Filippi, socio titolare del tre stelle in via Domenichino, in piedi dal 1988. L’hotel, che ha 76 stanze, era quasi tutto pieno nella notte fra lunedì e martedì. "Fortunatamente gli ospiti erano già tutti nelle stanze e al mattino abbiamo dovuto farli uscire da un’uscita laterale. Ma la cosa più imbarazzante è che per noi è un disastro annunciato. Avevamo segnalato già da febbraio al Comune l che il platano presentava un’anomala inclinazione verso la strada. Abbiamo sollecitato l’intervento. Il tecnico ci ha scritto “Stiamo provvedendo“. Non è stato così e col temporale la pianta è crollata". Fra i danni secondari dell’evento estremo c’è anche la situazione di un altro platano che adesso pende verso un’abitazione. Speriamo che lo abbattano prima che si scateni di nuovo il maltempo". L’hotel ha una polizza assicurativa per i danni dai fenomeni atmosferici "ma noi ci aspettiamo che sia riconosciuto lo stato di emergenza e arrivino ristori veloci dal Governo". Oltre alle spese per i lavori di ristrutturazione sarà da quantificare "un danno di immagine" argomenta l’albergatore.

A. L.