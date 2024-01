Per il contest “Solevoci” . Sharon in giuria

Fissate le date della 12.ma edizione del Solevoci a Cappella Contest, si terrà a Varese il 4 e 5 maggio. Questo evento rappresenta un’opportunità per cori e gruppi vocali specializzati in repertorio pop per cimentarsi in una competizione dedicata esclusivamente al potere espressivo delle voci.

"Quest’anno - spiegano gli organizzatori - il prestigio della giuria viene esaltato dalla presenza di Deke Sharon (nella foto) dagli Stati Uniti, un pilastro nel panorama della musica a cappella pop. Con la sua esperienza come produttore musicale di The Sing-Off e il suo ruolo chiave in Pitch Perfect, Deke porta una ricchezza di conoscenza e passione. Fondatore della Contemporary a Cappella Society e arrangiatore di oltre 2.000 brani, la sua presenza garantisce un’esperienza giudicante di livello mondiale".

Il concorso è aperto a ensemble di massimo 8 elementi e cori più numerosi. Il repertorio dovrà essere a cappella e incentrato sul genere pop. Le iscrizioni si chiudono i l 31 gennaio. L’annuncio dei finalisti avverrà il 14 febbraio con un massimo di 6 ensemble ammessi per categoria. La giuria internazionale valuterà le esibizioni basandosi su criteri come suono, intonazione, equilibrio, ritmo, interpretazione, presenza scenica e scelta del repertorio. I punteggi saranno comunicati a tutti i gruppi partecipanti, e al termine del concorso, ci sarà un’interazione diretta con la giuria. I premi variano da diplomi di merito fino a 2.500 euro per il primo classificato di ogni categoria, con premi speciali dedicati.