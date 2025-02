"Pazienti abusate 4 anni e 8 mesi per il medico"

Quattro anni e otto mesi di reclusione. È questa la pena chiesta dalla pm di Milano Alessia Menegazzo per Marco D’Annunzio, ex dirigente medico infettivologo del centro di viale Jenner, finito a processo con il rito abbreviato per presunte violenze sessuali ai danni sei giovani pazienti. Il professionista, che lavorava nella struttura specializzata in malattie a trasmissione sessuale, è accusato di aver abusato delle donne che si presentavano da lui già “indebolite” dai loro problemi di salute, ritrovandosi poi terrorizzate dallo stesso medico che, secondo le accuse, le avrebbe sottoposte a violenze fisiche e verbali che venivano giustificate come parte del lavoro.

Una versione, quella messa a verbale dalle presunte vittime, che è stata poi confermata anche quando sono state riascoltate con la formula dell’incidente probatorio. Oltre alle ragazze, nel processo sono parti civili anche Regione Lombardia e l’Ats di Milano a cui l’ambulatorio in cui lavorava il medico fa capo.

Nell’ordinanza di custodia cautelare con la quale il medico, 45 anni, era finito agli arresti domiciliari, il gip aveva osservato come il suo "schema d’azione" fosse "rappresentato dallo sfruttamento di una situazione di particolare vulnerabilità delle pazienti, le quali si trovavano in una situazione di inquietudine legata alla personale condizione di salute". Condotte, quelle di D’Annunzio, definite "subdole e ricattatorie". La sentenza del gup Fiammetta Modica è attesa per il prossimo 19 febbraio.

F.Z.