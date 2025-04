Paura a Buccinasco. Investito da furgone che esce dal magazzino durante una protesta

Paura e polemiche allo sciopero che ha coinvolto, ieri mattina, i lavoratori delle società che collaborano con Amazon, al polo di logistica, smistamento e consegne in via dell’Artigianato. Durante la manifestazione, uno degli scioperanti è stato investito da un furgone che stava uscendo dal centro per effettuare le consegne. Per fortuna, le condizioni apparse in un primo momento serie non sono gravi e l’uomo, un 48enne, è stato portato in ospedale in codice verde, con contusioni e ferite al volto. I driver di Buccinasco avevano indetto lo sciopero sostenuti dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"Con grande senso di responsabilità – hanno dichiarato le organizzazioni sindacali – abbiamo partecipato all’incontro convocato su richiesta di Assoespressi, con l’obiettivo di trovare un’intesa che rispondesse alle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. Purtroppo, l’associazione datoriale ha confermato le sue rigidità su elementi fondamentali per un possibile accordo". I lavoratori chiedono: "Un aumento sostanziale del valore della trasferta, con risultati concreti sul salario, da incrementare anno dopo anno; la riduzione dell’orario di lavoro per abbattere i carichi e le consegne; tutele sulla sicurezza, prevedendo lo stop delle consegne in caso di allerta meteo rossa e percorsi condivisi di stabilizzazione per superare la precarietà nei contratti di lavoro", hanno detto i driver, avanzando la "richiesta ad Amazon di rivedere le modalità operative della gestione dell’ultimo miglio".

Durante la manifestazione, secondo la ricostruzione degli scioperanti presenti, uno dei partecipanti si è avvicinato a un furgone in uscita, "chiedendo al guidatore perché stava effettuando le consegne – hanno raccontato i manifestanti –, ma il driver, probabilmente in uno stato d’animo precario per le richieste oppressive delle aziende con le minacce di non pagare lo stipendio, è partito e ha colpito il lavoratore". Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento, anche grazie alla visione dei filmati registrati dal circuito di videosorveglianza. Il guidatore è stato denunciato per lesioni, mentre la posizione del manifestante che si è messo davanti al furgone è al vaglio degli agenti.