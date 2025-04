Parco Nord, tornano i “week end animati”

Laboratori, visite guidate e performance: riprendono gli eventi che animano i weekend al Parco Nord. Stasera dalle 21 alle 23 si potrà andare alla scoperta delle tracce dei rapaci notturni con una passeggiata organizzata dalle guardie ecologiche volontarie e guardiaparco. Domani i piccoli esploratori dalle 10 sono chiamati a una mini spedizione tra i sentieri del bosco insieme ai ragazzi di Progetto SuMo per scovare i micro-mammiferi che vivono nascosti tra l’erba e le foglie. Alle 15 ci sarà la visita guidata con i volontari arancioni per immergersi nella storia del polmone verde: dalla sua nascita ai suoi luoghi attraverso una passeggiata tra suoni e racconti. Dalle 15 alle 18.30 "Bambini in natura" propone una giornata dedicata ai centri estivi green con associazioni e cooperative. Il punto di ritrovo sarà sempre la cascina di via Clerici. La.La.