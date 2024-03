Parco e strade più sicuri, un tavolo disabilità e un apiario: le idee più votate dai cittadini

Saranno 4 i progetti finanziati grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune per il Bilancio partecipativo: 100mila euro da ripartire tra le idee vincenti. Sono 1.170 i cittadini che hanno votato tra le 15 proposte finaliste. La più apprezzata, nell’area “socialità e volontariato“, con 467 preferenze, è stata l’idea di un veicolo per l’Associazione nazionale carabinieri "sezione Salvatore Nuvoletta": il mezzo servirà ad ampliare il servizio di prevenzione e controllo nei mercati, vicino alle scuole, nei parchi e agli eventi. Al secondo posto, con 322 preferenze, “Mettiamo in sicurezza i nostri figli“, promosso dall’associazione Amici del Parco Virgilio, per realizzare una ringhiera e un cancelletto nel parco giochi. Il progetto “Impronte educative“ ha ottenuto 238 voti: un tavolo disabilità dove associazioni di volontariato, sportive, educative, scuole e genitori possono studiare percorsi per accompagnare adolescenti e giovani trezzanesi con disabilità favorendo socialità, condivisione e inclusione, attraverso lo sviluppo di autonomie. Quarto posto (250 preferenze) per l’apiario di Trezzano: 10 arnie e e 120 piante da acquistare dal vivaio del carcere di Bollate.