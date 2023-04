Parchi più sicuri e vivibili La primavera salta in sella

di Giuseppe Nava

Parchi pubblici del centro storico sempre più vivibili per i residenti, più naturali con le ultime piantumazioni e più sicuri con le luci a led rosa del “KmRosa”, che li collega da via Vittorio Veneto a via Milano. Senza dimenticare il playground e l’area fitness, per mantenersi in forma, riscoprendo le storiche aree verdi, come il parco Renzo Rivolta e il parco pubblico di via Madonnina, rigenerate e riqualificate dal Comune di Bresso; come, peraltro, gli spazi pedonalizzati della limitrofa area Iso Rivolta che oggi, dalle 9 alle 12, saranno invasi dai bambini e dalle loro biciclette per l’evento “Smonta e rimonta in sella“ organizzato dall’associazione “Bresso in Bici”.

Gli ultimi interventi per rendere più accoglienti i parchi sono stati realizzati pochi giorni fa, con la messa a dimora di due cedri nella zona di via Milano e con la nuova semina dei prati a lato del percorso del “KmRosa”, dove sono stati realizzati gli interventi per la realizzazione dei vari settori del tracciato in calcestre; invece, da un paio di settimane, oltre 150 piantine forestali sono state innestate nel prato tra il viale centrale del Renzo Rivolta e il capannone nord dell’area Iso per la campagna “Ri-Party-Amo” di Wwf legata al “Jova Beach Party 2022”.

A beneficiare del nuovo ambiente urbano saranno sicuramente i piccoli che arriveranno questa mattina con le loro bici: se con “Scambiabici” potranno barattare caschetti, seggiolini e campanelli, grazie alla “Ciclofficina” tre esperti ciclisti li aiuteranno a fare il tagliando alle loro biciclette. Per imparare le regole della strada, ci saranno un percorso di gimkana, tra birilli e gessetti colorati, pedalando sicuri, e “Storie di bici” con letture e con racconti di storie vissute in sella. Nei fatti, gli interventi di restyling di questi parchi del centro bressese hanno visto la realizzazione del nuovo campo da basket recintato, la posa degli attrezzi per il fitness e la completa sostituzione delle vecchie panchine di legno, spesso oggetto di vandalismi, con quelle di plastica dura riciclata; infine, sono stati rimpiazzati i listelli rovinati delle panche presenti sul sagrato pedonale della vicina via Roma.