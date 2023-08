Parchi, nuove riaperture E cercasi volontari green

Nuove riaperture di altre cinque aree verdi urbane, tra parchi e giardini cintati, dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. Grazie al lavoro di messa in sicurezza, da oggi vengono riaperti il Parco industria Alfa Romeo Portello e il giardino recintato di via dei Transiti. Due giorni fa, inoltre, sono tornati disponibili anche i campi gioco di piazza Ovidio, piazza Tirana e il giardino di via Lampugnano 105, con l’uso degli orti condivisi. Ma non è tutto: "In attesa della riapertura dei Giardini Montanelli, obiettivo che contiamo di raggiungere entro la fine del mese, stiamo lavorando per consentire, già dalla prossima settimana, l’accesso al Museo di Storia Naturale e al Planetario", hanno dichiarato gli assessori Elena Grandi (Verde) e Tommaso Sacchi (Cultura). Per raggiungere più velocemente il traguardo di un completo ritorno alla normalità, il Comune ha anche lanciato la campagna “Insieme per il verde”. L’iniziativa si propone di riportare gli spazi verdi alla piena vivibilità con l’aiuto dei milanesi che vorranno offrire il proprio contributo per la raccolta di foglie, rametti e detriti rimasti nei parchi in seguito agli interventi di messa in sicurezza. La campagna avrà inizio il 28 agosto, una volta completata la riapertura dei parchi, e proseguirà tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino al 17 settembre. Potrà partecipare qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati, mentre per i 16 e 17enni basta la firma dei genitori): per diventare volontari, bisogna compilare un form sul sito: https:volontariato.comune.milano.iteventiinsieme-per-il-verde-di-milano

Valeriano Musiu