Arrivano i parcheggi “spugna”: due i cantieri in vista

Bresso (Milano) – Due "parcheggi spugna", per raccogliere le acque piovane e per alleggerire il carico acqueo sulle fognature cittadine: a Bresso sbarca il Pnrr di "Città Metropolitana Spugna" con due progetti - dei 90 interventi totali previsti sul grande territorio metropolitano di Milano - realizzando la mitigazione dell’impatto climatico, con la nuova gestione sostenibile delle sempre più forti precipitazioni atmosferiche. Le zone coinvolte da questo piano urbano integrato sono l’area di libera sosta pubblica di via Archimede, nel cuore del quartiere "Villoresi", nella zona sud-est della città e quella di via del Molino, vicino alla piscina comunale "Paolo Foglia" e alla scuola media comunale "Benzi-Manzoni", a un centinaio di metri dal vialone del campovolo.

Questi due posteggi, molto utilizzati dai residenti, saranno così riprogettati, riqualificati e, soprattutto, scollegati dall’attuale rete delle condotte fognarie: la pioggia sarà drenata dalla pavimentazione, dalle cosiddette trincee e dai pozzetti di infiltrazioni, costruiti proprio secondo il principio della "spugna", verso il terreno sottostante, dove si disperderà naturalmente. Complessivamente, sommando le due superfici cittadine interessate da questi progetti, l’area rigenerata dagli interventi "spugna" è di ben 3mila e 427 metri quadrati, per un costo complessivo di poco più di 371mila euro: per la precisione 106mila euro per il parcheggio di via del Molino e 264mila euro per l’area di sosta di via Archimede, a costo zero per le casse municipali bressesi. I primi cantieri saranno aperti a partire dai mesi estivi.