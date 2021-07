Milano, 20 luglio - Alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e al 20% per i ricoveri ordinari, invece che, rispettivamente, al 5% e al 10% come proposto dal governo per il passaggio delle regioni in zona gialla. E' la proposta che la Lombardia porterà in Conferenza delle Regioni, in programma oggi alle 15. La richiesta del Pirellone è stata già condivisa con l'Emilia-Romagna e il Piemonte, e verrà presentata in mattinata alle altre regioni. "Chiederemo di alzare il tetto delle terapie intensive al 15% e al 20% per i ricoveri ordinari", spiega l'assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti. Il governo sta pensando di introdurre come soglie il 5% e il 10%. La vicepresidente sottolinea però che i parametri proposti dalla Regione sono già la metà di quanto previsto fino ad adesso (30% nel caso delle terapie intensive e 40% per i reparti ordinari). Dovrebbero quindi essere sufficienti per fermare la diffusione della variante Delta.

La variante Delta spinge al rialzo i casi di positività (ieri 2.072 nuovi contagi ma con meno tamponi). E sempre più regioni, che con i vecchi parametri rischiano il passaggio in zona gialla, chiedono di rivedere (e alleggerire) i parametri per il passaggio a una fascia di maggior rischio Covid, in primis quelli sulla pressione ospedaliera. Mentre è ormai certo che il parametro dei 50 contagiati ogni 100mila abitanti sarà superato, come aveva annunciato nei giorni scorsi anche il ministro Roberto Speranza: "Peseranno di più i ricoveri".

