Orti sociali, boom della domanda . Avanti i coltivatori di tutte le età

Boom della domanda di orti a Vimodrone, il Comune toglie i vincoli e apre a coltivatori di tutte le età e di qualsiasi professione. Niente più hobby per pensionati, ma vero e proprio momento di relax per tutti. In arrivo 40 nuovi appezzamenti di 50 metri per agricoltori fai da te, "un fenomeno che è lezione di rispetto dell’ambiente e scintilla per stringere relazioni faccia a faccia in tempi di virtuale", spiega il sindaco Dario Veneroni, la Giunta ha dato il via libera ai nuovi campi in città in via XI febbraio. "Il successo del passato ci ha spinto ad aumentare la dotazione - aggiunge - merito forse un pochino anche del pressing che facciamo in questa direzione con ogni mezzo: piantando alberi per neutralizzare lo smog e spingendo la fruizione del nostro Parco Est delle Cave, culla della biodiversità a due passi da casa". Tema sentito, tanto da far piovere richieste. È nato così il nuovo progetto con gli appezzamenti uno di fronte all’altro e un ingresso con tettoia, capanno per gli attrezzi, area di compostaggio, una fontanella di acqua potabile e veri e propri salotti all’aria aperta con sedute "fai da te", "dovranno essere autocostruite", fra aiuole di fiori e cespugli di erba aromatiche. "Spazi da condividere con i residenti - aggiunge Silvana Brondoni, assessore al Patrimonio -gli orti sono ormai piccole comunità.

L’obiettivo dell’ampliamento non è solo fornire terra da coltivare, ma anche creare opportunità di socializzazione tra i partecipanti, attraverso la condivisione di servizi che rafforzeranno la collaborazione". Nulla è stato lasciato al caso, a partire dalla scelta del posto. In zona ci sono altri agricoltori per passione, "ma soprattutto l’area si raggiunge facilmente a piedi grazie a percorsi pedonali: "La svolta verde comincia da qui". Bar.Cal.