Milano, assalto alle case popolari: sventate cinque occupazioni abusive in tre giorni

Milano, 19 agosto 2024 – Sventati cinque tentativi di occupazioni abusive in tre giorni a Milano. È stato possibile grazie all’intervento della Polizia Locale, che è entrata in azione il 6, 7 e 9 agosto in vari quartieri popolari della città.

A comunicarlo è Marco Granelli, assessore alla sicurezza. Le operazioni si sono svolte in via Console Marcello 25 (zona Cagnola), in via Cogne 4 (zona Quarto Oggiaro), in viale Fulvio Testi 308 (Bicocca), in via Lopez 6 (Barona) e in via Tracia 1 (San Siro).

“Nei quartieri popolari - ha scritto Granelli sul suo profilo Facebook - è importante bloccare le occupazioni abusive. Le forze dell'ordine intervengono appena Aler o MM lo segnalano e, se vi sono minori, interviene anche il servizio sociale. In un anno, solo la polizia locale ha bloccato 100 nuove occupazioni”.

Ma non è tutto. “Poi – ha aggiunto l’assessore – dobbiamo fare in modo che Aler e MM ristrutturino gli alloggi velocemente e li mettano a disposizione per le assegnazioni, perché abbiamo bisogno di case per le persone, e non dobbiamo avere appartamenti vuoti, che qualcuno può cercare di occupare”.