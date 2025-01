Obiettivi 2025. Sociale e strade in primo piano

Quali sono i principali obiettivi dell’amministrazione comunale per il 2025? L’ha spiegato la sindaca Sonia Belloli durante il Gran Galà d’inizio anno in Corte San Pietro, che ha visto l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli e la consegna della Benemerenza civica ad Angelo Mariani.

Oltre 800mila euro dedicati alle politiche per il sociale e grande impegno per le opere pubbliche e le manutenzioni, per confermare Zibido San Giacomo un Comune attento ai propri cittadini, in particolare i più fragili, e allo sviluppo e rinnovamento del territorio. "Nel corso del 2025 – spiega la sindaca Belloli – daremo priorità ai servizi per la persona, la scuola e la sicurezza. Intendiamo procedere con una serie di interventi di manutenzione di strade e strutture comunali per rendere gli spazi pubblici sempre più adeguati alle esigenze della cittadinanza. Investiremo anche su sport e cultura, ma il focus resteranno le politiche per il sociale, anche con il contenimento delle tariffe per i servizi a domanda individuale".

In primo piano gli interventi per le scuole, con la manutenzione straordinaria del tetto dell’asilo Alessandrini e dei controsoffitti della scuola secondaria. Sul fronte sicurezza, in programma la partecipazione al bando per l’acquisto di droni, l’ampliamento della videosorveglianza e dei software per la verifica delle immagini con l’utilizzo dell’AI e l’istituzione di uno Sportello sicurezza in presenza. Consegnata la Benemerenza civica ad Angelo Mariani: "Con le sue radici profonde e una vita dedicata all’impegno civico, ispirata ai valori dell’antifascismo e della democrazia, incarna lo spirito della comunità di Zibido".Mas.Sag.