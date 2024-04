Oasi Smeraldino. Una domenica nella natura

Oasi Smeraldino in festa! Una giornata per immergersi nella natura e scoprirne l’immenso patrimonio di biodiversità. Si terrà domenica prossima la festa dell’Oasi Smeraldino a Valleambrosia. L’iniziativa prevede la partecipazione di diverse associazioni ambientaliste e animaliste che presentano i loro stand informativi. Sarà possibile acquistare i piccoli oggetti realizzati dai volontari e pranzare insieme in maniera sana e sfiziosa a base di piatti vegani realizzati dall’associazione Apida. Il pranzo è su prenotazione inviando un WhatsApp al numero 3388713534. In mattinata alle ore 11 si terrà una breve visita guidata all’interno dell’oasi mentre nel pomeriggio conferenze sull’ambiente. Si parlerà anche di Gio e Giulia, una coppia di falchi pellegrini "urbani" che ogni anno torna a nidificare in cima al Grattacielo Pirelli. Mas.Sag.