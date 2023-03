Oasi di Tolcinasco Lavori di rinforzo sulle sponde dei laghetti

Se molte aree del Parco agricolo del Sud Milano sono in sofferenza, certamente fa eccezione l’Oasi di Tolcinasco. Un polmone verde costantemente monitorato dai volontari dell’associazione pesca sportiva e dall’amministrazione comunale. Sono in corso in questi giorni i lavori di rinforzo delle sponde ai laghetti del Tolcinasco per fermare l’erosione delle sponde, attraverso l’inserimento di pali di castagno, fodere di larice e riporto di terreno. Un intervento di messa in sicurezza importante ed utile per la fruizione del pubblico. In campo i volontari dell’associazione pescatori che stanno prestando la loro opera da alcuni giorni.

"Tra le risorse di Pieve Emanuele ci sono proprio il volontariato e i laghetti di Tolcinasco. - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Ringraziamo ancora una volta i volontari del Gruppo Pesca Castello e tutte le persone che si mettono a disposizione della comunità facendo poche chiacchiere e tanti fatti: sono una vera forza e l’amministrazione comunale darà sempre loro tutto il supporto necessario. Dall’altra parte abbiamo grandi progetti per i laghetti, farli vivere sempre di più ai pievesi e, perché no, anche alle persone provenienti da fuori". Mas.Sag.