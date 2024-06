Milano, nuovo hotel di lusso in piazza Duomo con vista sulla Madonnina

Un nuovo hotel a cinque stelle con vista sul Piazza Duomo. Ma stavolta non a nord, ma a sud del sagrato. Sarà Siam, Società Incremento Alberghiero Milano, a riqualificare e aprire al pubblico con una struttura ricettiva di lusso il Palazzo dei Portici Meridionali di Piazza Duomo. La concessione del complesso monumentale, di proprietà del Comune e messo a bando lo scorso gennaio, è stata aggiudicata per un canone annuo di 4 milioni e 55 mila euro, che l’operatore verserà all’amministrazione comunale per i prossimi 36 anni.

L’operazione riguarda una superficie di 8 mila metri quadri, distribuiti su cinque piani, oltre che al piano terra, due piani interrati e sottotetto, nello storico edificio compreso fra via Dogana, via Marconi e via Mazzini, realizzato nel 1875 come parte del progetto firmato da Giuseppe Mengoni per l’area del Duomo, insieme alla Galleria Vittorio Emanuele II. Utilizzati fino ad oggi prevalentemente per gli uffici e i servizi dell’Amministrazione comunale, sono stati oggetto di procedura ad evidenza pubblica, con destinazione alberghiera, in seguito a manifestazioni d’interesse presentate da alcuni operatori. L’investitore che si è aggiudicato la gara potrà realizzarvi, oltre che servizi turistici e ricettivi, funzioni accessorie all’attività principale come spazi bar, ristorante, sala eventi, spa, centro benessere, e si impegna a realizzare a proprio carico le opere di restauro architettonico e di riqualificazione dell’immobile in concessione, oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attenzione, però. Qualsiasi intervento dovrà essere sottoposto al preliminare parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

L’assessore comunale al Demanio e al Bilancio Emmanuel Conte, intanto, commenta: "Una città che diventa sempre più internazionale è attrattiva sia per il turismo sia per progetti di investimento di medio e lungo termine capaci di generare valore per tutti i cittadini. L’esito del bando conferma quanto il nostro patrimonio immobiliare sia un ambito importante di innovazione e di trasformazione e sappia generare progetti che possono valorizzarlo accrescendone il prestigio e rispondere all’interesse pubblico, assicurando risorse per garantire servizi e risposte concrete ai bisogni dei milanesi".

Siam, intanto, fa sapere di essere molto soddisfatta per l’odierna aggiudicazione oltre che ben conscia della responsabilità assunta nei confronti della intera cittadinanza milanese e di Palazzo Marino. L’iniziativa è stata fin dal principio affrontata con grande entusiasmo e per il futuro saranno profuse tutte le energie e le risorse necessarie per restituire all’immobile il massimo dello splendore nel rispetto della storicità, del valore architettonico e della prestigiosa collocazione del sito.