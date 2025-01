Nuovi infissi alla primaria Copernico: "Continuiamo a investire risorse"

Nuovi infissi per la scuola primaria Copernico. I lavori di sostituzione dei vecchi serramenti “saliscendi” sono in corso e saranno completati nelle prossime settimane. Molte aule sono già state dotate dei nuovi infissi, più efficienti e sicuri, così come tutto il refettorio e gli spazi dedicati alla porzionatura dei pasti. "Un investimento di oltre 600mila euro – spiega il sindaco Stefano Martino Ventura -. I lavori proseguono e tutti i vecchi serramenti saranno sostituiti". Un intervento "atteso da tempo – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni – che produce diversi benefici, in termini di sicurezza soprattutto, ma anche di efficientamento energetico, diminuendo le dispersioni. Il migliore isolamento consente di avere spazi molto più confortevoli, riducendo i costi e rispettando l’ambiente".

Oltre all’intervento alla scuola primaria Copernico, il Comune ha previsto altri lavori di ristrutturazione e riqualificazione all’interno degli istituti scolastici. Nei prossimi mesi, saranno avviati gli interventi di rifacimento dei bagni alla scuola Salma e i lavori sulle facciate della scuola Buonarroti. In questi anni, sono stati numerosi i progetti e i lavori di rifacimento e valorizzazione degli edifici scolastici: strutture molto vecchie che necessitano di importanti interventi. Negli ultimi tre anni, alla scuola Copernico sono state rifatte le facciate, i bagni e i pavimenti. Interventi anche alla Curiel (pavimenti e bagni), alla Galilei (pavimentazione del salone) e alla Verdi con la sostituzione di tutti i serramenti. Lavori anche alle scuole dell’infanzia Battisti e Munari (bagni e decoro sul controsoffitto). Da aggiungere all’elenco, anche la completa riqualificazione e riapertura del nido Monti, attesa da molti anni. "Continuiamo a investire risorse – conclude il sindaco Ventura – per rendere le nostre scuole più sicure e accoglienti per i nostri alunni".