Nuovi campi di pickleball A metà tra padel e tennis

Quattro campi dedicati al “pickleball“, che è uno sport popolarissimo negli Stati Uniti, a metà tra il tennis e il padel, e lo spostamento del campo polivalente da calcio a 7, tennis e calcetto in un punto più lontano dai palazzi residenziali per non creare disturbo agli abitanti. Sono due tra gli interventi in programma nel centro sportivo di via Lope de Vega 35, in zona Barona, di proprietà del Comune, gestito dalla Ssd Olimpia Eventi. Il Consiglio di Municipio 6 si è espresso nei giorni scorsi deliberando "parere favorevole" alla riqualificazione dell’impianto sportivo Lope de Vega, purché si rispettino alcune condizioni. Nel documento si spiega che il 7 giugno è stata stipulata la convenzione tra il Comune e la Ssd Olimpia eventi per l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto per 17 anni. E che il concessionario, tenuto alla riqualificazione della struttura, ha proposto "la realizzazione di quattro campi di nuova generazione dedicati al pickleball, nell’area prima destinata al calcetto". In questo sport, la pallina è simile a quella da tennis e da padel ma è molto più leggera essendo in plastica e ha fori sulla superficie. Altro cambiamento in vista: l’utilizzo polivalente del campo di calcio a 7, in modo da avere anche tre campi da tennis di cui uno da utilizzare anche per il calcetto. Poi lo spostamento dell’attuale campo polivalente in un punto lontano dalle case.

Il "sì" del parlamentino è vincolato alla "conferma della realizzazione di una superficie polivalente per calcio a 7, tennis e calcetto" e alla "destinazione in maniera prioritaria all’uso calcetto di uno dei campi polivalenti, tutti i giorni dalle 15 alla chiusura dell’impianto". M.V.