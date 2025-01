Nuova vita alle strutture sportive: "Studenti, aiutateci a progettarle"

Protocollo chiuso, iter al via, cronoprogramma definito, progetti “di massima“ delineati: obiettivo maquillage radicale delle strutture sportive esterne delle scuole superiori Argentia e Marconi, "impianti ormai ‘cinquantenni’ e molto ammalorati". Il maxi finanziamento, un milione e 360mila euro, è di Città metropolitana. Alle fasi della progettazione parteciperanno, nell’ambito di un percorso didattico a latere, gli studenti e i docenti dei due istituti, storici “conviventi“ nel polo scolastico superiore di via Adda. "Una richiesta – spiega la sindaca Ilaria Scaccabarozzi – che abbiamo ricevuto direttamente dai dirigenti, e che ci ha fatto particolarmente piacere".

Gli interventi hanno una genesi interessante. Gorgonzola, mesi fa, è stata uno tra i pochi Comuni dell’hinterland milanese a rispondere a manifestazione di interesse dell’ente metropolitano per interventi di manutenzione straordinaria di palestre o impianti sportivi all’aperto in istituti scolastici superiori. "Come amministrazione comunale – ha spiegato la prima cittadina – abbiamo subito pensato valesse la pena provarci. Una volta incontrati i presidi degli istituti superiori Marconi e Argentia-Majorana, abbiamo quindi presentato una proposta di manutenzione straordinaria, nel dettaglio per il campo da calcio a 11 e la pista di atletica". Il dettaglio in una nota. "Gli impianti, realizzati su una superficie di circa 12.400 metri quadri ai tempi della costruzione della scuola, negli anni ’70, risultano gravemente ammalorati. La proposta di intervento predisposta dal settore Lavori pubblici, infrastrutture e patrimonio, approvata con la delibera di giunta l’anno scorso, stimava in circa un milione e 400mila euro l’importo dei diversi interventi".

Il progetto. La pista di atletica, larga circa 7,50 metri, con pavimentazione in asfalto, vedrà completamente rifatto l’anello in manto sintetico drenante; il campo di calcio, grande circa 45 metri per 90, verrà realizzato in erba sintetica in linea con le normative europee sulle microplastiche, e sarà dotato di un impianto di irrigazione per contenere le temperature nella stagione estiva e ridurre costi di gestione e durata. "A corredo – aggiunge la sindaca – abbiamo chiesto e ottenuto di poter utilizzare le risorse avanzate inserendo nel progetto anche il rifacimento della pista di salto in lungo e tutta l’illuminazione esterna a led". La convenzione ultima con Città metropolitana risale a dicembre. Prevede, a fronte dei fondi, che sia il Comune a farsi carico di progettazione, gara, esecuzione, collaudo e manutenzione degli spazi riqualificati con facoltà di cofinanziamento da parte delle casse comunali. Altro punto rilevante inserito nel documento: le strutture rinnovate potranno essere utilizzate sia dalle società sportive cittadine che, all’occorrenza, da altre scuole statali del Comune in orario extrascolastico.