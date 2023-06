Novate Milanesi, gli attori amatoriali tornano in scena con grande successo

Sono tornati in scena dopo tre anni di stop forzato dalla pandemia gli attori amatoriali novatesi. Il loro impegno e la scelta di portare a teatro spettacoli di grandi registi sono stati premiati dalla fiducia del pubblico, sempre in prima fila. Ancora una volta il gruppo formatosi nel 2010 ha riempito il teatro di spettatori e amici, che hanno apprezzato lo stile, le capacità e la passione di questo gruppo che ha portato in scena testi di Neil Simon e in questi giorni “Cognate” di Eric Assous. "È stata una bella prova per gli attori, sia per il tipo di testo che per aver ripreso dopo una lunga pausa. Per la prima volta stiamo valutando di uscire da Novate per proporlo su altre piazze e nei festival. Gli attori hanno saputo, sia pure con grande fatica, ritrovare l’intesa e l’energia dopo tre anni di pausa forzata", spiega il regista Sergio Grati. La storia dei Novattori inizia nel 2010 e l’occasione è stata il centenario della scuola materna Giovanni XXIII di via Bollate. L’allora preside Zefferino Melegari aveva pensato, tra le varie iniziative, anche a uno spettacolo che coinvolgesse attivamente i genitori dei bambini. Il primo spettacolo “Play on” raccolse il plauso del pubblico. Seguì “La bella e la bestia”, dedicata proprio ai bambini. Da qui la decisione di creare l’associazione Novattori. Il gruppo storico è formato da Nives Santoro, Barbara De Toffoli, Silvia Medici, Ambrogio Penna, Angelo Pistoglia e Roberto Furlan, capitanati dal regista Sergio Grati. A loro si è unita Maria Fossati, mentre altri attori, nel tempo hanno cambiato i loro ruoli, è il caso di Viviana Piozzi che ora si è occupata dei costumi, Daniela Bertucci che ora si occupa del marketing, Lina Senno che cura la parte amministrativa. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari come aiuto regista, assistente di scena, trovarobe, attrezzista , addetto ufficio stampa e poi truccatrici e truccatori, parrucchieri, costumisti, montatori allestitori, tecnici luci e audio", spiega il gruppo. Informazioni: [email protected] Davide Falco