Nel cuore del quartiere Lavagna: "Qui ci sentiamo abbandonati"

In via Curiel, a Corsico, le tracce di una notte di violenza sono ancora ben visibili. Ripercorrendo la strada, seguendo le impronte lasciate dal sangue, si snoda il percorso di una lite degenerata in un’aggressione feroce. Le macchie appaiono già sull’attraversamento pedonale, poi proseguono sul marciapiede all’angolo tra via Curiel con via Magnolie fino a una piccola struttura in cemento – una sorta di rotonda che delimita un giardinetto – dove la vittima è stata soccorsa, verosimilmente dalla compagna e da altri presenti.

È lì, nel cuore del quartiere Lavagna, che si è consumata l’ultima scena dell’aggressione, tra chiazze di sangue che raccontano più di mille parole sulla ferocia dell’accaduto. Nessuno in zona ha voglia di parlare apertamente. "Non è successo qui esattamente – racconta un residente – ma nel vicolo dietro, dove tempo fa c’è stato anche un omicidio. Poi la lite si è spostata in via Curiel, fino al giardino sotto casa loro". La coppia, a quanto pare, è conosciuta nel quartiere. "Li vediamo spesso – continua l’uomo – e se litigano, di solito se la prendono tra di loro. Ieri, però, qualcosa è andato storto".

Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe scoppiata quando il nuovo compagno della donna ha incrociato l’ex e il figlio di lei. Da lì il caos, l’escalation, i coltelli. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Per molti abitanti del quartiere Lavagna, episodi come questo non sono una novità. "Purtroppo questa è una zona abbandonata – confida un altro residente –. Non parliamo di criminali incalliti, ma di persone che spesso litigano, alzano il gomito, bevono e poi perdono il controllo. E quando succede, finisce male. Come domenica sera".

I Carabinieri stanno indagando per chiarire meglio le dinamiche. Ma intanto, tra gli abitanti del quartiere, resta un misto di inquietudine e rassegnazione. Un altro episodio violento che riaccende i riflettori su una zona troppo spesso dimenticata.

Massimiliano Saggese